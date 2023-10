CNAS: Task Force zur Krebsbekämpfung gegründet

Bukarest (ADZ) - Der Vorsitzende der Nationalen Krankenkasse (CNAS), Andrei Baciu, gab am Dienstagabend die Gründung einer Task Force für die Krebsbekämpfung in Rumänien bekannt, die eine klare Bestandsaufnahme aller existierenden medizinischen Leistungen im Bereich der Onkologie vornehmen soll. Ausgangsbasis seien die 143.033 registrierten Krebspatienten in Rumänien – die meisten in Bukarest (28.457), gefolgt von den Kreisen Klausenburg, Jassy und Temesch.



Außerdem soll ein nachhaltiger Plan für einen gleichberechtigten und undiskriminatorischen Zugang von Krebskranken zu medizinischen Leistungen, Untersuchungen und Behandlung festgelegt werden, deren Kosten von der CNAS getragen werden.



Krebskranke haben am Dienstag vor dem Regierungssitz für zeitnahen und kostenlosen Zugang zu medizinischen Leistungen und gegen die übermäßige Bürokratie im Gesundheitswesen protestiert – dies seien die Hauptgründe, weswegen täglich in Rumänien 153 Menschen an Krebs sterben.