CNSP verbessert Wachstumsprognose 2022

Bukarest (ADZ) - Die Nationale Kommission für Strategie und Prognose (CNSP) hat am Donnerstag ihre Vorhersage für das Wirtschaftswachstum 2022 um 0,6 Prozentpunkte nach oben hin korrigiert, von 2,9 Prozent in der Frühlingsprognose auf 3,5%. Jedoch hat sich die Erwartung für 2023 von 4,4% auf 3,7% verschlechtert.



Als Ursache für die Verbesserung der Prognose für 2022 wird die überraschend gute Entwicklung einiger repräsentativer Dienstleistungen (Transport, IT) und die Zunahme der Aktivitäten auf dem Bausektor, stimuliert von der Umsetzung von Maßnahmen des Nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplans (PNRR), genannt. Ein negatives Risiko zeichnet sich seitens der Landwirtschaft ab, wenn die Dürre noch länger anhält, warnt CNSP in der Sommerprognose für den Zeitraum 2022 bis 2026. Weiterhin positiv wird die Entwicklung für 2022 im Bereich Investitionen (+3,7%) und privater Konsum (+3,5%) eingeschätzt. Erhöht wurde die Inflationserwartung für Ende 2022: von 9,7% auf 12,9%.