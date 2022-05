„Colectiv“: Kein Geld für Schmerzensgeld

Bukarest (ADZ) – Der Bürgermeister des 4. Hauptstadtbezirks, Daniel Băluță (PSD), hat am Donnerstag Mittel aus dem Reservefonds der Regierung beantragt, um die in der Causa „Colectiv“ fälligen Entschädigungen und Schmerzensgelder an Hinterbliebene und Überlebende zahlen zu können. Das Gericht habe seiner Verwaltung Entschädigungen über insgesamt 64,2 Millionen Euro aufgebrummt, was mehr als die Hälfte des jährlichen Bezirksbudgets ausmache – man könne daher nicht umhin, die Regierung um Hilfe zu bitten, so Băluță.