Computer für benachteiligte Schüler vom Lande

Bukarest (ADZ) - Fast 6000 Lernende und 100 Lehrkräfte in 80 benachteiligten Dorfgemeinden könnten im Herbst digitale Ausrüstung für den guten Verlauf des Bildungsvorganges erhalten. Die Stiftung World Vision Romania hat am Montag eine Spendenkampagne zur Versorgung der Schulen, Lehrer und Lernenden mit Computern zur Wiedereröffnung der Schulen im Herbst gestartet. Laut einer diesjährigen IRES-Studie haben 32 Prozent der Schüler in ländlichen Gebieten keinen Zugang zu einem mit Internetanschluss versehenen Gerät für den Schulunterricht. Rumänien belegt bezüglich der Digitalisierung einen der letzten Plätze in der EU.