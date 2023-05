Corbeanca: Bürgermeister unter Korruptionsverdacht

Bukarest (ADZ) - Valeriu Anton, Stadtherr der hauptstadtnahen Gemeinde Corbeanca, soll nach Auffassung der Antikorruptionsermittler in einem Bestechungsfall Schmiergeld von über 1,4 Millionen Euro kassiert haben. Dafür habe er zwischen 2011 und 2017 einer Person mit dem Antrag auf die Rückerstattung eines enteigneten Grundstücks von 45 Hektar geholfen. Das Schmiergeld sei über Mittelsleute – darunter Antons Neffe, der im Verfahren mitbeschuldigt ist – an den Bürgermeister geflossen, nachdem die zuständige Behörde dem Antragssteller eine Entschädigung ausgezahlt hatte.



Zwischen 2011 und 2019 habe der Bürgermeister dann in ähnlichen Tatumständen auch von anderen Antragstellern die Hälfte der ihnen zustehenden Ansprüche als Bestechung verlangt. So sei er in Besitz von über 475.000 Euro und auch von Grundstücken gelangt, die er später für insgesamt über zwei Millionen Euro veräußerte, teilte die DNA mit. Einen Antrag auf Untersuchungshaft lehnte das Gericht ab.