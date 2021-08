Corona: 238 Patienten auf Intensivstationen

Bukarest (ADZ) – Von genau 40.000 durchgeführten Tests waren am Freitag 946 bzw. 2,36 Prozent positiv. 19 Personen verstarben nach einer Infektion mit dem Coronavirus, auf den Intensivstationen wurden 238 infizierte Patienten behandelt.



Am Donnerstag erhielten 9636 Personen die erste, 3659 Personen die zweite Impfdosis – am bisher stärksten Tag, dem 15. Mai, wurden 119.021 Impfungen durchgeführt. Derzeit sind 5.096.021 Personen vollständig geimpft, mit 3.724.997 die Mehrheit mit dem Vakzin von BioNtech/Pfizer.