Corona-Bekämpfung: Premier holt religiöse Kulte ins Boot

Bukarest (ADZ) – Premierminister Nicolae Ciucă hat sich am Donnerstag an die Vertreter der religiösen Kulte gewandt, mit der Bitte um Unterstützung und Einigkeit betreffs Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung. Ciucă betonte in der Sitzung im Choral-Tempel, wie wichtig der Dialog sei, um gemeinsam „so viele Menschenleben wie möglich zu retten”. Die Menschen bräuchten jetzt „Vertrauen und Hoffnung”, der Beitrag der religiösen Kulte sei „in diesen Zeiten essenziell”. Diese forderten ihrerseits, dass der Besuch von Gottesdiensten zu den „essenziellen Leistungen” zähle, die durch das grüne Zertifikat nicht eingeschränkt werden. Vizepremier Hunor Kelemen (UDMR) bestätigte im Anschluss in einer Presseerklärung, eine solche Einschränkung sei nicht angedacht.



Die Vertreter der religiösen Kulte dankten für offenen Dialog und schlugen vor, über das Staatssekretariat für Kulte einen Mechanismus für eine dauerhafte Kooperation auf Arbeitsebene zu etablieren. An dem Treffen nahmen seitens der Regierung noch Gesundheitsminister Alexandru Rafila (PSD), Staatssekretär Raed Arafat, der Leiter des Impfkomitees Valeriu Gheorghiță sowie der Staatssekretär für Kulte, Victor Opaschi, teil.