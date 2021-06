Corona: Bukarest erstmals ohne Neuinfektionen

Bukarest (ADZ) – Erstmals seit mehr als einem Jahr ist in der Hauptstadt am Sonntag keine einzige Neuinfektion mit dem Coronavirus gemeldet worden; der Inzidenzwert vor Ort liegt mittlerweile bei unter 1 bzw. bei 0,75. Regierungschef Florin Cîțu (PNL) jubelte bei Facebook und führte die erfreuliche epidemiologische Situation auf die hohe Impfquote (mehr als 45 Prozent der impffähigen Bukarester – aktuell die landesweit höchste Impfquote) zurück. De facto wurden am Sonntag jedoch nicht nur in Bukarest, sondern in insgesamt 20 Landeskreisen, einige mit einer wesentlich bescheideneren Impfquote, Null Neuinfektionen verzeichnet.