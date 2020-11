Corona-Impfung frühestens im Februar

Bukarest (ADZ) - Rumänien soll frühestens im Februar 2021 die erste Lieferung von einer Million Impfstoffdosen gegen Covid-19 erhalten. Auf Grund der Bevölkerungszahl würden Rumänien 9 Millionen Dosen von insgesamt 2,2 Milliarden der Europäischen Union vertraglich zugesicherten Impfstoffdosen zugewiesen, erklärte Dr. Alexandru Rafila, Vertreter Rumäniens bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO), auf Antena3. Die Impfung solle wahrscheinlich mit Unterstützung der Armee in speziell organisierten Zentren erfolgen, wobei als erstes Risikogruppen an die Reihe kämen. Die Impfung sei nicht verpflichtend.