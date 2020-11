Corona-Impfung: Rumänen skeptisch

Bukarest (ADZ) – Die Zahl der heimischen Impfgegner ist be-kanntlich groß – daran dürfte auch die Corona-Epidemie mit ihren hierzulande bereits mehr als 8000 Todesopfern nichts ändern. Laut den am Donnerstag veröffentlichten Ergebnissen einer im Auftrag des Verbands der Arzneimittelhersteller erstellten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CCSL würden knapp 39% der Befragten eine Corona-Impfung ablehnen, selbst wenn der Impfstoff schon einsetzbar wäre. Weitere 30% gaben an, eine Impfung erst dann in Betracht ziehen zu wollen, wenn ihnen bereits geimpfte Personen ausdrücklich bestätigen, dass es keinerlei Nebenwirkungen gibt.