Corona-Impfung: Tendenz weiter steigend

Bukarest (ADZ) – Der seit Mitte September zu beobachtende positive Trend bei der Corona-Impfrate scheint sich weiter fortzusetzen: Der Tiefpunkt war am 5. September erreicht, als insgesamt nur 4022 Impfdosen zur Anwendung kamen. Seit der Impfnachweis – neben Test oder Genesung – die Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglicht, stieg diese Zahl stark an: Am gestrigen Mittwoch wurden 68.749 Dosen verimpft, davon 36.826 Erst-, 7863 Zweit- und 24.052 Drittimpfungen. Damit sind 29,67 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.