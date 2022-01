Corona-Infektionen unter Kindern steigen stark an

Bukarest (ADZ) – Bei etwa 27.000 Schülerinnen und Schülern wurde letzte Woche eine Infektion mit SARS-CoV-2 nachgewiesen. Allgemein findet der Unterricht weiterhin in Klassenzimmern statt, 108 Schulen mussten in Distanzunterricht wechseln. Aufgrund der schwindenden Kapazitäten in den Spitälern im Kreis Klausenburg/Cluj wird dort wahrscheinlich nächste Woche der Unterricht online stattfinden. Die Anzahl der minderjährigen Covid-Patienten in den Spitälern stieg auf 881, 20 davon auf den Intensivstationen.