Corona: Inzidenz steigt schneller als erwartet

Bukarest (ADZ) – Valeriu Gheorghiță, Koordinator der Impfkampagne, musste seine Einschätzung zum weiteren Verlauf der Pandemie korrigieren: Bis Mitte September erwarte man täglich 2000 neue Corona-Infektionen anstelle der 1500, von denen man noch Ende Juli ausging, denn die Inzidenz steige schneller als erwartet. Leider beobachte man unter den Menschen verstärkte Mobilität und Interaktion, gleichzeitig würden Sicherheitsmaßnahmen wenig beachtet. Verschlimmert werde die Situation durch die inzwischen dominierende Delta-Variante.



In der Vorwoche waren von 242.516 Tests 5828 bzw. 2,4 Prozent positiv – seit dem Tiefstand Mitte Juli, als 0,18 Prozent der Tests positiv waren, steigen die Zahlen kontinuierlich an. Am Montag wurden 699 Neuinfektionen gemeldet (16.081 Tests/4,34 Prozent positiv), die Anzahl der Intensivpatienten stieg auf 280, die Inzidenz auf 0,43 Fälle je 1000 Einwohner binnen 14 Tagen. Weitere elf infizierte Personen verstarben.