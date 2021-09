Corona-Inzidenz von mehr als 3: Bukarest ist wieder „rot“

Bukarest (ADZ) – In der Hauptstadt hat die Corona-Inzidenz pro tausend Einwohner am Mittwoch erstmals seit Monaten wieder die 3 überschritten, womit in Bukarest ab sofort das „rote Szenario“ zum Tragen kommt. Für die Hauptstadt, die zudem seit Wochen die landesweit höchste Zahl an Corona-Neuinfektionen aufweist, bedeutet die am Donnerstag verzeichnete Inzidenz von 3,65, dass der Zugang zur Innengastronomie, zu Kinos, Konzerthallen, Fitnessstudios u. a. ab sofort nur noch anhand des digitalen Covid-Zertifikats bzw. des Nachweises, geimpft, getestet oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen zu sein, erfolgt.



Eingeschränkt wird weiters auch die Zahl der Teilnehmer an privaten Feiern wie Hochzeiten und Taufen, an Sportveranstaltungen, Festivals und Konferenzen, zu denen der Zutritt ebenfalls ausschließlich anhand des „grünen Passes“ möglich sein wird. Innengastronomie, Kinos, Theater und Konzerthallen haben zudem dafür zu sorgen, dass die genutzten Innenräume zu höchstens 50 Prozent ausgelastet werden.



Der für Samstag angesetzte Präsenzparteitag der regierenden Liberalen mit insgesamt 5000 Parteidelegierten scheint indes trotz hoher Corona-Inzidenz vor Ort und der damit verbundenen Einschränkungen steigen zu können – und zwar dank einiger Änderungen, die die Regierung jüngst an den bisher geltenden Regeln vornahm. Besagte Änderungen sehen u. a. vor, dass Innenräume fortan ausgehend von ihrer maximalen Saalkapazität bis zu 50 Prozent ausgelastet werden dürfen. Da die Gesamtkapazität des großen Ausstellungssaales des Romexpo-Messegeländes, der den PNL-Konvent beherbergen soll, mit insgesamt 10.000 Sitzplätzen ausgewiesen wird, liegen die erwarteten 5000 Parteidelegierten zwar hart an der erlaubten Obergrenze, jedoch nicht darüber.