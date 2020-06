Corona-Krise: „Die nächsten Tage sind ausschlaggebend“

Bukarest (ADZ) - Angesichts der in den letzten Tagen erheblich gestiegenen Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus hat der Staatssekretär im Gesundheitsministerium Andrei Baciu am Montag aufgezeigt, dass die kommenden Tage „ausschlaggebend“ hinsichtlich weiterer Lockerungen oder neuer Einschränkungen sein werden.

Wie Baciu den Medien erläuterte, ist die Reproduktionszahl – kurz R-Wert –, die das Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie abbildet und als Richtwert für politische Maßnahmen gilt, hierzulande bedenklich gestiegen. Noch vor wenigen Wochen habe der R-Wert in Rumänien bei 0,6/0,7 gelegen, inzwischen liege er mit 1,1 wieder über der kritischen 1,0-Prozent-Marke, über der eigentlich keinerlei Lockerungen mehr empfohlen werden könnten, so der Staatssekretär.

Seinerseits sagte Gesundheitsminister Nelu Tătaru (PNL) am Montag, dass „Beschränkungen in Ortschaften oder Regionen mit Infektionsherden“ durchaus denkbar seien. Auf die Frage, bei welchem Stand der täglichen Neuinfektionen abermals Einschränkungen erwartet werden könnten, entgegnete der Minister, dass bei „einem Anstieg auf mehr oder minder 300 Fälle täglich“ Maßnahmen unumgänglich würden.