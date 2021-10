Corona-Krise: Ungarn bietet Rumänien Hilfe an

Bukarest (ADZ) - Interimsgesundheitsminister Attila Cseke (UDMR) hat am Donnerstag in einer Talkshow dem ungarischen Außenminister Peter Szijjarto für die angebotene Hilfe des Nachbarstaates in der Corona-Krise gedankt – eine Hilfe, die der rumänische Staat bis dato allerdings noch nicht angenommen hat. Das Auswärtige Amt in Bukarest hatte diesbezüglich lediglich verlautbart, das Angebot der ungarischen Behörden zu analysieren, während Innenminister Lucian Bode (PNL) letzte Tage sagte, dass es Überlegungen in puncto Transfer von Covid-19-Patienten ins Ausland gebe, sollte die Zahl der täglichen Neuinfektionen weiter steigen.