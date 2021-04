Corona: Mehr als zwei Millionen Bürger geimpft

Bukarest (ADZ) – Die Zahl der hierzulande gegen das neuartige Coronavirus geimpften Bürger hat am Mittwochvormittag nach Angaben des Koordinierungskomitees der landesweiten Impfkampagne die zwei Millionen-Schwelle überschritten. Vollständig, d.h. auch mit der Zweitimpfung immunisiert, wurden bisher mehr als eine Million Bürger; insgesamt verimpft wurden über drei Millionen Dosen Impfstoff, während auf den Wartelisten der Corona-Impfplattform der Regierung aktuell rund 760.000 Impfwillige eingetragen sind, teilte das Gremium weiters mit.



Im Gespräch mit der Presse führte Impfplan-Koordinator Valeriu Gheorghiţă am Mittwoch die anhaltenden Straßenproteste gegen die geltenden Corona-Maßnahmen und -Schutzvorkehrungen zum Teil auch auf die laufende Impfkampagne zurück, zumal die Organisatoren der Demos größtenteils bekennende Impfgegner sind. Das Impfkomitee und er stünden daher umso mehr in der Pflicht, den Menschen möglichst verständlich zu erklären, wie wichtig der Impfschutz sei, sagte Gheorghiţă. Der Militärarzt fügte hinzu, dass es zwar „jedem Menschen freisteht, seine Meinung kundzutun“, doch dürfe dabei „die Gesundheit der anderen nicht gefährdet werden“.