Corona-Mutante: Erste Delta-Tote hierzulande

Bacău/Bukarest (ADZ) – Die als weit ansteckender und gefährlicher geltende Delta-Mutante des neuartigen Coronavirus, B.1.617.2, sorgt hierzulande für erste Todesfälle: Zwei mit der Delta-Variante infizierte Patienten aus Bac²u erlagen am Mittwoch den Folgen ihrer schweren Corona-Infektion; davor war bereits eine 72-jährige Frau aus Argeș an der Delta-Variante von SARS-CoV-2 gestorben. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes war keines der drei Delta-Todesopfer gegen das neuartige Coronavirus geimpft gewesen.



Die Delta-Mutante, die erstmals im Oktober letzten Jahres in Indien festgestellt worden war, befindet sich zurzeit in vielen Weltregionen auf dem Vormarsch; die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rechnet damit, dass sie schon bald zur weltweit dominierenden Variante wird.

Auch in Rumänien steigt ihr Anteil. Wie das Landesgesundheitsamt am Mittwoch bekannt gab, wurden hierzulande bis dato nach Genom-Sequenzierungen bereits 57 Fälle von Infektionen mit der Delta-Mutante bestätigt, die meisten davon in der Hauptstadt sowie in den Landeskreisen Ilfov und Argeș. Die Behörde appellierte daher an alle ungeimpften Bürger, sich ihren Impfschutz umgehend zu sichern.