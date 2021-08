Corona-Neuinfektionen explodieren

Bukarest (ADZ) – Die vierte Corona-Welle überrollt das Land: Erstmals seit Ende Mai wurden am Dienstag wieder mehr als 500 Neuinfektionen bestätigt – gemeldet wurden insgesamt 544, fast doppelt so viele wie am Vortag. Die meisten Infektionsfälle gab es in Bukarest (109). In Krankenhäusern behandelt werden gegenwärtig bereits mehr als 1000 Covid-19-Patienten, davon 126 intensivtherapeutisch. Gesundheitsexperten führen den rasanten Anstieg der Fallzahlen vornehmlich auf die aggressive Delta-Mutante und die Urlaubssaison zurück – viele Urlauber hätten, insbesondere an der Schwarzmeerküste, alle Schutzvorkehrungen in den Wind geschlagen.