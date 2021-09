Corona: „Offene Schulen hängen von unser aller Verantwortungssinn ab“

Bukarest (ADZ) – Zu Beginn des neuen, abermals im Zeichen der Corona-Epidemie stehenden Schuljahres hat Staatspräsident Klaus Johannis am Montag hervorgehoben, dass „offene Schulen von unser aller Verantwortungssinn abhängen“ werden - Einhalten der pandemiebedingten Schutzvorkehrungen sowie sich gegen das neuartige Coronavirus impfen zu lassen würden „ausschlaggebend“ für den Präsenzunterricht der Eleven sein.



In seiner im Doftana-Tal, vor Lehrkorps und Schülern des Technologie-Gymnasiums „Karl I.“ gehaltenen Ansprache dankte das Staatsoberhaupt ausdrücklich allen Lehrkräften für ihre Bemühungen vom letzten Schuljahr, als es gegolten habe, sich „möglichst schnell und gut“ den neuen Umständen anzupassen, um einerseits den Unterricht nicht zu unterbrechen und andererseits die Gesundheit aller schützen zu können.



Regierungschef Florin Cî]u (PNL), der den Feierlichkeiten zum Anlass des neuen Schuljahres beim hauptstädtischen Kolleg „Gheorghe Lazar“ beigewohnt hatte, hob indes in einer Rede hervor, dass die von der Präsidentschaft erarbeitete Bildungsreform zu den wichtigsten Zielsetzungen seines Kabinetts gehöre und mit der Umsetzung des präsidialen Bildungsprogramms „România educată“ voraussichtlich noch diese Woche begonnen wird. Das Programm sehe moderne Lehr-, Lern- sowie Bewertungsverfahren vor und ziele erstmals de facto auf einen schülerorientierten Unterricht ab. Es gelte, dem Land endlich einen „Unterricht des 21. Jahrhunderts“ zu bieten und „relevante Kompetenzen“ der Schüler zu fördern, sagte der Premierminister, der hinzufügte, dass für besagte Bildungsreform Mittel sowohl aus dem nationalen Aufbau- und Resilienzplan (PNRR) als auch aus sonstigen EU-Töpfen sowie aus dem Staatshaushalt zur Verfügung stehen werden.