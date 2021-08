Corona: Risiko-Länder aktualisiert

Bukarest (ADZ) – Die Liste, die Länder nach Corona-Infektionsrisiko klassifiziert, ist aktualisiert worden: Bulgarien zählt nun zur gelben Zone: Rückkehrende, die weder Impfung noch PCR-Test vorweisen können, müssen in Quarantäne. Dasselbe gilt unter anderem für Serbien, Albanien, die Slowakei oder Belarus. Als rote Zone gelten nun etwa die Schweiz, die Malediven oder Nordmazedonien – alle ungeimpften Rückkehrenden müssen in Quarantäne. Die Bestimmungen treten am Sonntag in Kraft, detaillierte Angaben finden sich unter mae.ro.