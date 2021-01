Corona-Skeptiker Stanoevici erliegt Covid-19-Folgen

Bukarest (ADZ) – Der Schauspieler, frühere Zirkusdirektor und Präsidentschaftsanwärter Bogdan Stanoevici ist am Dienstag im Alter von 62 Jahren den Folgen seiner Covid-19-Erkrankung erlegen. Der Ex-Minister für die Diaspora der Regierung Ponta hatte seit Ausbruch der Epidemie hierzulande zu den lautstärksten Corona-Skeptikern gehört und sich an Protesten gegen die „Ärzte-Diktatur“ sowie geltende Atemschutz-Pflicht beteiligt, die ihm zufolge lediglich zu Herpes führen würde. Stanoevici war letzten Monat an Covid-19 erkrankt und hatte seit Mitte Dezember auf der Intensivstation eines Bukarester Krankenhauses gelegen.