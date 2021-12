Corona-Tests bei Hausärzten gratis

Bukarest (ADZ) – Antigen-Schnelltests, mit denen eine Infektion mit SARS-CoV-2 nachgewiesen werden kann, können in Zukunft von Hausärzten kostenlos durchgeführt werden – zumindest wenn Symptome auf eine mögliche Covid-19-Erkrankung hinweisen. Laut einer am Dienstag verabschiedeten Notverordnung erhalten Ärzte, sofern sie in Vertrag mit der Krankenkasse stehen, 50 Lei pro durchgeführtem Test. Theoretisch sind Tests bei Hausärzten seit mehreren Monaten möglich, die Kapazitäten sind aber oft nicht ausreichend.