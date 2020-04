Coronavirusfälle steigen über 5000, 20 weitere Tote, 119 mehr Patienten geheilt

Bukarest (ADZ) - Die Gesamtzahl der positiv auf den neuartigen Coronavirus getesteten Personen in Rumänien ist am Donnerstag um 441 auf 5202 gestiegen. Wie der Krisenstab am Donnerstagmittag mitteilte, gab es in den vergangenen 24 Stunden 20 weitere Todesfälle, die Zahl der an Covid-19 erkrankten Patienten, die gestorben sind, ist auf 229 angestiegen. Als geheilt gelten 647 Personen (Mittwoch: 528), 178 Patienten sind auf Intensivstationen interniert (Mittwoch: 162), 25.586 Personen sind in Quarantäne und 87.400 weitere in häuslicher Isolation. Die Anzahl der Tests stieg um 4595 auf 51.802.



Die Behörden meldeten, dass 7741 Personen, die gegen Regeln zur Ausgangsbeschränkung verstoßen haben, Bußgelder von insgesamt 16,6 Millionen Lei (durchschnittlich etwa 2150 Lei) erhalten haben. Gleichzeitig häufen sich Medienberichte, wonach immer mehr Personen – besonders diejenigen mit prekären Arbeits-, Einkommens- und Wohnbedingungen – wegen Hunger und mangelhafter oder fehlender Sozialhilfe gegen Isolationsregeln verstoßen.



Wirtschaftsminister Virgil Popescu hat am Mittwoch beim Fernsehsender Digi24 erklärt, dass zurzeit täglich etwa 130.000 Atemschutzmasken in Rumänien automatisiert produziert werden, zusätzlich wird auch von Hand gefertigt. Mitte April dürfte die Kapazität auf rund eine Million Masken pro Tag steigen. Bei FFP2- und FFP3-Masken, die besonders für den Schutz des Gesundheitspersonals wichtig sind, sollte die Produktion von derzeit 40.000 auf 100.000-150.000 Stück pro Tag ansteigen. Bezüglich in Rumänien produzierten Beatmungsgeräten sagte der Popescu, es werde zurzeit an einem Prototypen gearbeitet.



Gesundheitsminister Nelu Tătaru hat am Mittwoch angegeben, dass in dieser Woche 30 Beatmungsgeräte in Rumänien eintreffen werden. 400 weitere seien bestellt.