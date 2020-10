Covid-19: 104 Todesopfer binnen 24 Stunden

Bukarest (ADZ) - Am Dienstag verstarben 104 zuvor positiv auf Covid-19 getestete Personen – ein neuer Höchstwert. Auch die Anzahl an Neuinfektionen war mit 4724 relativ hoch, 14,84 Prozent der 31.828 Tests waren positiv.



Die höchste Inzidenzrate (Neuinfektionen pro 1000 Einwohner binnen 14 Tagen) weist laut Angaben des Krisenstabs Cluj vor (3,7), laut Berechnungen des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit (INSP) dagegen liegt die Inzidenzrate der Kreise Alba, Bukarest, Sălaj und Cluj bereits bei über 4.



Laut Angaben des Europäischen Zentrums zur Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) liegt die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in zwei Wochen hierzulande bei 284 – im Vergleich mit anderen Ländern des Raumes EU/EW/GB relativ niedrig. Am höchsten ist diese in Belgien (1390,9) und Tschechien (1379,8). Die Mortalitätsrate in Rumänien dagegen bleibt mit 5,2 eine der höchsten – mehr Todesfälle pro 100.000 Einwohnern gibt es nur in Tschechien (12,3), Belgien (5,8) und Ungarn (5,5).