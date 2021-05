Covid-19: 1.077.161 Fälle seit 26.2.2020

Bukarest (ADZ) - Am Freitagmittag wurden 321 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet, damit stieg die Anzahl aller seit Ausbruch der Pandemie gemeldeten Fälle auf 1.077.161. Davon gelten 1.037.729 der Betroffenen offiziell wieder als geheilt, 30.174 sind verstorben – alleine am Freitag wurden 43 Todesfälle in Zusammenhang mit SARS-CoV-2 gemeldet.



Bis Donnerstagabend waren 4.232.837 Impfungen vorgenommen worden, damit haben 21,91 Prozent der Bevölkerung die erste, 17,44 Prozent auch die zweite Impfdosis erhalten.