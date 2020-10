Covid-19: 11.236 Patienten in stationärer Behandlung

Bukarest (ADZ) - 36.589 Testergebnisse hat am Freitag der Krisenstag bekanntgegeben – davon waren 6546 positiv, das entspricht 17,89 Prozent. 11.236 mit dem Coronavirus infizierte Personen befinden sich in stationärer Behandlung, davon 917 auf den Intensivstationen. Nachdem die Anzahl der Verstorbenen am Donnerstag in Vergleich zu den Vortagen leicht gesunken war, stieg sie gestern wieder auf 103 Todesopfer.



Laut Krisenstab werden derzeit zehn Kreise aufgrund ihrer Inzidenzrate (über drei Neuinfektionen je 1000 Einwohner binnen zwei Wochen) als rote Zonen bewertet – Sălaj (4,31), Klausenburg/Cluj (4,3), Temesch/Timiș (4), Alba (3,96), Bukarest (3,78), Mureș (3,16), Harghita (3,12), Hermannstadt/Sibiu (3,05), Arad und Bihor (beide 3,02).



Unter den Angestellten im Gesundheitswesen wurden bislang offiziell 6932 Ansteckungen gemeldet, das bedeutet, dass eine von 34 Infektionen Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger und sonstiges medizinisches Personal betrifft. 44 von ihnen sind der Krankheit erlegen.