Covid-19: 1225 Patienten auf Intensivstationen

Bukarest (ADZ) – Die Anzahl der mit dem Coronavirus Infizierten in den Spitälern ist über das Wochenende weiter auf 11.238 Personen gestiegen, ebenso die Anzahl der Intensivpatienten – auf 1225.



Am Montag wurden 2972 Neuinfektionen binnen 24 Stunden bekanntgegeben (12.217 Tests/24,33 Prozent positiv); am Samstag wurden 4964 (37.124 Tests/13,37 Prozent positiv), am Sonntag 4383 neue Fälle (20.585 Tests/21,29 Prozent positiv) nachgewiesen. Die Anzahl der mit SARS-CoV-2 infizierten Todesopfer betrug am Samstag 79, am Sonntag 44 und am Montag 82.



Im Laufe des Sonntags wurden 42.699 Personen gegen Covid-19 geimpft, bis 17 Uhr desselben Tages hatten damit insgesamt 734.150 Personen die erste Impfdosis erhalten, 713.207 weitere Personen auch die zweite Dosis. Bei 1.793.063 Impfungen kam dabei das Vakzin von Biontech/Pfizer zur Anwendung, bei 135.939 der Impfstoff von Moderna, derjenige von AstraZeneca wurde bisher 231.562 Mal geimpft.