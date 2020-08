Covid-19: 123 neue Fälle binnen 24 Stunden in Vaslui

Bukarest (ADZ) – 1415 Neuinfektionen wurden Mittwochmittag registriert, damit steigt die Gesamtzahl in Rumänien nachgewiesener Infektionen mit dem Coronavirus auf 65.177. Davon wurden 31.048 Infizierte wieder für geheilt erklärt und 7026 ohne Symptome aus den Spitälern entlassen. Mit den in den letzten 24 Stunden 43 Verstorbenen steigt die Anzahl der Todesopfer auf 2807. Daraus ergeben sich momentan 24.296 aktive Fälle, von den Betroffenen werden 7381 in den Spitälern, davon 485 intensivstationär behandelt.



Die höchsten kumulativen Infektionszahlen pro 1000 Einwohnern weisen die Landkreise Argeș (6,69), Suceava (6,29) und Brașov/Kronstadt (5,88) auf. Die höchste Anzahl an Neuinfektionen dagegen verzeichnete in den vergangenen beiden Wochen Bukarest (2279), Argeș (1223), und Prahova (1013); betrachtet man die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden, finden sich die höchsten Raten in Bukarest (174), Vaslui (123), Argeș (77) und Hunedoara (71).