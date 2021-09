Covid-19: 145 Tote binnen 24 Stunden

Bukarest (ADZ) – Die Anzahl der täglichen Todesfälle von mit SARS-CoV-2 infizierten Personen steigt weiter – am Freitag auf 145. In Ilfov beträgt die Inzidenz inzwischen 4,46, sechs weitere Kreise sind im roten Szenarium.

In der Woche vom 13. bis 19. September wurden 291.313 Tests durchgeführt, mehr als je seit Ausbruch der Pandemie. 9,58 Prozent waren positiv, damit wurden 27.906 Infektionen nachgewiesen. 35,5 Prozent aller Fälle wurden in Bukarest, Temesch/Timiș, Klausenburg/Cluj, Ilfov und Jassy/Iași gemeldet.