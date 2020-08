Covid-19: 150-170 Patienten benötigen Beatmungsgeräte

Bukarest (ADZ) - Von 26.500 am Freitag bekannt gewordenen Coronatest-Resultaten fielen 1318 (4,97 Prozent) positiv aus, in absoluten Zahlen wurden die meisten Neuinfektionen in Bukarest (159), Jassy/Iași (89) und Prahova (78) registriert.



Laut Aussage von Gesundheitsminister Nelu Tătaru gegenüber Digi24 am Donnerstag müssen derzeit etwa 150 bis 170 Patienten künstlich beatmet werden. Insgesamt befinden sich 7325 positiv auf SARS-CoV-2 Getestete in stationärer Behandlung, das entspricht 21,83 Prozent der am Freitag bekannten 33.561 aktiven Fälle. Intensivstationär wurden gestern 497 Patienten (1,48 Prozent der aktiven Fälle) betreut. Deren Anzahl erreichte nach Abklingen der ersten Welle im Frühjahr einen Tiefstand von 144 Patienten am 7. Juni, seitdem wird ein diskontinuierlicher Anstieg mit einem vorläufigen Höhepunkt am 22. August (504 Intensivpatienten) verzeichnet. 48 infizierte Personen verstarben am Freitag, 379 wurden für genesen erklärt.