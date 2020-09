Covid-19: 1679 neue Infektionen in 24 Stunden

Bukarest (ADZ) - Nach dem gestrigen Rekordhoch von 1713 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sank die Zahl heute leicht auf 1679, wobei von 24.125 durchgeführten Tests 6,96 Prozent positiv waren. Binnen vierzehn Tagen wurden pro 100.000 Einwohner 9744 Tests durchgeführt, wobei 79 Infektionen festgestellt wurden.



Die meisten Neuinfektionen binnen 24 Stunden wurden in Bukarest (244), Jassy/Iași (110) und Vâlcea (83) registriert, betrachtet man die Anzahl der Fälle binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, traten die meisten in Vâlcea (86), Bukarest und Ilfov (je 66) auf. Die höchste Rate bisher nachgewiesener Corona-Infektionen weist Argeș auf (8,44 pro 1000 Einwohnern), es folgen Kronstadt/Brașov (8,33) und Suceava (7,9).



6960 Covid-Patienten werden in den Spitälern, davon 460 in deren Intensivstationen behandelt. 27 Todesopfer waren am Donnerstag zu beklagen. Angaben über die Zahl der Genesenen sind derzeit aufgrund technischer Aktualisierungen im behördlichen System nicht verfügbar.