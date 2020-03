Covid-19: 17 Tote – Gewerkschaften fordern mehr Unterstützung für Pflegekräfte

Bukarest (ADZ) - Die Zahl der Todesfälle im Zuge der Covid-19-Pandemie ist bis Donnerstagmittag auf 17 Personen gestiegen. Laut dem Krisenstab stieg die Zahl der Erkrankten innerhalb von 24 Stunden um weitere 123 Personen auf 1029, auf Intensivstationen befinden sich 29 Personen, 23 davon in kritischem Zustand, 94 Patienten sind geheilt. Vor einem Monat, am 26. Februar, wurde der erste Coronavirus-Fall in Rumänien bestätigt, mittlerweile sind 6151 Personen in Quarantäne und 110.042 in häuslicher Isolation. Bisher wurden 15.998 Tests durchgeführt.



Die Gewerkschaftsföderation „Solidaritatea Sanitară“ forderte am Donnerstag dringend, alle Angestellten im Gesundheitswesen zu testen, besonders diejenigen, welche mit Personen in Kontakt gekommen sind, die positiv auf Covid-19 getestet wurden. Eine deutliche Verbesserung der Unterstützung für medizinisches Personal sowie deren Familien forderten am Mittwoch auch die Gewerkschaften Sanitas und Promedica.



Am Donnerstag kündigte einer der größten Anbieter privater Gesundheitsfürsorge, das börsennotierte Unternehmen Medlife, an, seine Tätigkeit herunterzufahren, „nicht kritisches Personal“ zwangszubeurlauben, um „Kollegen in der ersten Linie“ zu unterstützen, die Kontinuität der Nothilfe zu gewährleisten sowie Kosten zu sparen. Die Gruppe sei zuversichtlich, die Aktivität wieder hochzufahren, sobald die Marktbedingungen sich verbessern, so das Unternehmen in einer Mitteilung an die Bukarester Börse.