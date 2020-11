Covid-19: 177 Todesopfer binnen 24 Stunden gemeldet

Bukarest (ADZ) - Mit 177 Todesopfern binnen 24 Stunden wurde am Dienstag ein neuer Höchstwert verzeichnet. 17 von ihnen litten an keinen bekannten Vorerkrankungen. Die Mortalitätsrate unter Corona-Infizierten in Rumänien liegt laut Angaben des Europäischen Zentrums für Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) derzeit bei 7,7 je 100.000 Einwohner in 14 Tagen. Während Rumänien lange die mit Abstand höchste Sterblichkeit im Raum EU/EW/GB aufwies, liegt sie inzwischen vor allem in Tschechien (24,9) und Belgien (19) bedeutend höher (Stand 9. November).



Am Dienstag wurden mithilfe von 31.005 Tests 7304 Neuinfektionen (23,56 Prozent positiv) festgestellt. In der Woche zwischen 2. und 8. November wurden laut Angaben des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit (INSP) 32,1 Prozent aller Fälle in Bukarest, Klausenburg/Cluj, Temesch/Timiș, Hermannstadt/Sibiu und Prahova registriert, 29 Prozent aller Todesopfer meldeten Bukarest, Prahova, Temesch, Arad und Alba.