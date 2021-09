Covid-19: 180 Minderjährige in stationärer Behandlung

Bukarest (ADZ) – Von den 6727 infizierten Personen, die am Freitag in den Spitälern behandelt wurden, waren 180 noch minderjährig. Weitere 73 Personen verstarben am selben Tag nach einer Infektion. Von den 257 Todesopfern der Vorwoche (6. bis 12. September) wurden 28 Prozent in der Hauptstadt sowie den Kreisen Bistritz-Nassod, Prahova, Jassy und Konstanza gemeldet. 77,6 Prozent der Personen, die sich in dieser Woche infiziert hatten, waren ungeimpft, unter den Toten waren 95,2 Prozent nicht geimpft.