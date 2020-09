Covid-19: 190 Tage Corona, über 90.000 Infektionen

Bukarest (ADZ) - Am 190. Tag der Pandemie in Rumänien wurden bislang 91.256 Infektionen mit dem Erreger SARS-CoV-2 nachgewiesen, von denen 1365 gestern neu dazukamen (23.975 Tests/5,69 Prozent positiv). Die meisten Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichneten gestern Bukarest (197), Bacău (115) und Bihor (64).



Insgesamt wurden 39.275 Infizierte wieder für genesen erklärt, 11.619 wurden nach zehn Tagen symptomfrei entlassen. Von den insgesamt 3765 Todesopfern verstarben 44 gestern. 7288 an Covid-19 Erkrankte wurden gestern in den Krankenhäusern behandelt, 503 Patienten bedürfen intensivstationärer Behandlung.



Derzeit befinden sich 43.872 Personen in Rumänien in häuslicher Isolation, 6033 weitere in institutioneller Quarantäne.



Der Reproduktionsfaktor liegt seit 9. August andauernd unter 1 – das heißt, dass eine infizierte Person im Durchschnitt weniger als eine weitere Person ansteckt. Am 29. August betrug er 0,97.