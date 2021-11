Covid-19: 20 Kreise im grünen Szenario

Bukarest (ADZ) – In Bukarest ist die Inzidenz erstmals unter 3 Fälle pro 1000 Einwohner binnen 14 Tagen gesunken, was bedeutet, dass in Schulen und Kindergärten wieder Präsenzunterricht gilt.



Landesweit liegen seit Donnerstag noch 9 Kreise im roten Szenario (Inzidenz über 3), 13 im gelben (1,5-3) und 20 im grünen (unter 1,5). Mit 2104 Neuinfektionen am Donnerstag und 212 Toten (35 Nachträge) setzt sich die sinkende Tendenz fort. In den Spitälern werden derzeit noch 8859 Infizierte behandelt, davon 1341 auf Intensivstationen. Trotzdem liegt Bukarest laut INSP-Wochenbericht (für 15.-21.Nov.) mit 17,2 Prozent der Neuinfektionen und 9 Prozent der Toten an der Spitze der Kreise. Aus diesem geht auch hervor, dass 70,7 Prozent aller Neuinfektionen und 88,8 Prozent aller Covid-Toten ungeimpft sind.



Von den seit Beginn der Pandemie insgesamt Verstorbenen hatten 93,1 Prozent mindestens eine Begleiterkrankung. 85,8 Prozent der Covid-Toten waren über 60 Jahre alt, 55 Prozent männlichen Geschlechts.