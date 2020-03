Covid-19: 263 Neuerkrankungen an einem Tag – Todesfälle steigen auf 24

Bukarest (ADZ) - Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Personen ist von Donnerstag auf Freitag um 263 neue Fälle auf 1292 gestiegen. 24 Patienten, die positiv auf den neuartigen Coronavirus getestet wurden, sind bisher gestorben, wie der Krisenstab am Freitagmittag mitteilte. 115 Personen sind geheilt, 32 befinden sich auf Intensivstationen, davon 24 in kritischem Zustand. Bisher wurden 17.453 Tests auf den SARS-CoV-2-Virus durchgeführt, vor einer Woche lag die Anzahl der Tests bei 8284.



Das medizinische Personal macht bereits über 10 Prozent der Erkrankten aus. Nach offiziellen Daten lag die Zahl Donnerstagnachmittag bei 153 Personen, der Gewerkschaftsverband „Solidaritatea Sanitară“ gab ein wenig später die Zahl von 185 bekannt. Mehrere Gewerkschaften verliehen der Forderung nach besserem Schutz für das Gesundheitspersonal, welcher den Schutz der gesamten Bevölkerung bedeute, Nachdruck. Neben mangelnder Ausrüstung wird u. a. auch auf psychologische Hilfe, bessere Einbeziehung in die Entscheidungsfindung bei der Krisenbekämpfung und Ausarbeitung verschiedener Prozeduren sowie Unterstützung bei der Betreuung der Kinder verwiesen.



Premier Ludovic Orban und Gesundheitsminister Nelu Tătaru erklärten Freitagmorgen, dass der Schutz des medizinischen Personals prioritär sei und verwiesen auch darauf, dass Schutzmaterial im Umfang von 45 Tonnen aus Südkorea eingetroffen sei und in Kürze in Krankenhäusern ankommen werde.