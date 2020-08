Covid-19: 29 Tote unter medizinischem Personal

Bukarest (ADZ) - Mit 1504 gestern nachgewiesenen Neuinfektionen steigt die Zahl der aktiven Fälle weiter auf 32.884, von ihnen werden 7288 Patienten in den Spitälern, davon 492 auf Intensivstationen behandelt. 38 zuvor positiv getestete Menschen verstarben in den letzten 24 Stunden.



5013 aller je in Rumänien nachgewiesenen Infektionen betreffen Menschen, die beruflich im medizinischen Bereich tätig sind – das entspricht 6,03 Prozent aller Infizierten. Bislang sind 29 von ihnen verstorben. In 237 Spitälern wurden Infektionen unter dem medizinischen Personal nachgewiesen. Am stärksten betroffen ist der Kreis Botoșani, wo 23,26 Prozent aller je Infizierten im medizinischen Bereich tätig sind, gefolgt von Suceava mit 16,01 Prozent und Hermannstadt/Sibiu mit 13,32 Prozent. In absoluten Zahlen führt Suceava mit 832 seit Februar nachgewiesenen Infektionen des medizinischen Personals, gefolgt von der Hauptstadt Bukarest mit 484 Fällen und der Kreis Botoșani mit 304 Fällen.