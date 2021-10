Covid-19: 331 Tote binnen 24 Stunden

Bukarest (ADZ) – Am Mittwoch wurden mit 331 Covid-Opfern ein neuerlicher Höchstwert seit Ausbruch der Pandemie gemeldet, 303 von ihnen waren nicht geimpft. Damit sind insgesamt bislang 38.260 Menschen in Rumänien nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 verstorben. Unter den Toten des Vortags sind ein Kind unter neun und zwei Jugendliche unter 19 Jahren. 400 infizierte Minderjährige wurden am Mittwoch stationär behandelt, 23 davon intensivmedizinisch.



Die Anzahl der Neuinfektionen blieb mit 14.744 (70.271 Tests/20,98 Prozent) etwas unter dem Rekordwert vom Dienstag , ist aber noch immer fast eineinhalb Mal so hoch wie während des Höhepunkts der zweiten Welle am 18. November 2020, als 10.269 neue Fälle registriert wurden, aber auch deutlich weniger getestet wurde (37.906 Tests/27,09 Prozent positiv). Auch die Anzahl der Intensivpatienten übersteigt mit 1513 deutlich den Höchstwert des letzten Winters, als am 11. Dezember 1299 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt waren.