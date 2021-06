Covid-19: 35 Fälle der Delta-Variante nachgewiesen

Bukarest (ADZ) – In Rumänien sind derzeit 35 Infektionen mit der Delta-Variante bekannt: Diese zuerst in Indien nachgewiesene Mutante ist etwa 60 Prozent ansteckender als die derzeit dominante „britische“ Alpha-Variante und führt zu etwa doppelt so vielen schweren Erkrankungen – Experten rechnen damit, dass die Delta-Variante bis Herbst dominieren und eine vierte Welle auslösen werde. Hinzu kommt, dass die Geschwindigkeit der Impfkampagne zusehends nachlässt, bis Donnerstag waren nur 22,27 Prozent der Bevölkerung immunisiert. Im letzten Bericht vermerkte das Nationale Institut für Öffentliche Gesundheit (INSP) aber, dass die Mutante derzeit wohl noch nicht in der Bevölkerung zirkuliere.



In den letzten 7 Tagen lag die mittlere Zahl an täglichen Neuinfektionen bei 92 im Vergleich zur Vorwoche mit 156. Am Freitag wurden landesweit 70 Neuinfektionen und 6 Todesopfer plus 91 aus den letzten Monaten nachgemeldete verzeichnet. Die Gesamtzahl der Corona-Toten beträgt 32.212.