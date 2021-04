Covid-19: 3883 neue Infektionen, 193 Todesfälle

Bukarest (ADZ) – Am Dienstag wurden 3883 Neuinfektionen nachgewiesen (35.795 Tests/10,85 Prozent positiv). Die Anzahl der intensivmedizinisch betreuten Patienten bleibt mit 1530 Betroffenen anhaltend hoch, insgesamt werden 13.661 Patienten, die sich mit SARS-CoV-2 infiziert haben, in den Krankenhäusern behandelt. Von Montag auf Dienstag verstarben weitere 193 zuvor positiv getestete Personen, 97 Männer und 96 Frauen.



Landesweit befanden sich am Dienstag laut offiziellen Angaben 62.691 Personen, bei denen eine Infektion nachgewiesen wurde, in häuslicher Isolation, weitere 16.347 Personen waren in institutioneller Isolation. In vorbeugender Quarantäne befanden sich 50.168 Personen, weitere 124 verbrachten ihre Quarantäne in einer Einrichtung.



Landesweit liegt die offizielle Inzidenzrate derzeit bei 3,56 Neuinfektionen je 1000 Einwohner binnen 14 Tagen, die höchsten Zahlen melden die Kreise Ilfov (7,15), Bukarest (6,05) und Klausenburg/Cluj (5,93).