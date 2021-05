Covid-19: 4,41% positive Tests in der letzten Woche

Bukarest (ADZ) – In der Vorwoche (3. bis 9. Mai) wurden 191.921 Tests durchgeführt, von denen 4,41 Prozent positiv waren – das entspricht 8456 Neuinfektionen. In der Woche davor waren 11.391 Neuinfektionen gemeldet worden (174.765 Tests/6,52 Prozent positiv), die seit Ende März beobachtbare Abnahme der Neuinfektionen setzt sich auch im Wochenvergleich fort. Zuletzt wurden zwischen 7. und 13. September weniger als 9000 Fälle in einer Woche gemeldet.



Von den Neuinfektionen der vergangen Woche traten 34,7 Prozent der Fälle in Bukarest und den Landeskreisen Klausenburg/Cluj, Prahova, Bihor und Temesch/Timiş auf. Die Anzahl der Todesopfer dieser Woche beläuft sich auf 684, davon wurden 37,3 Prozent in Bukarest, Prahova, Bihor, Klausenburg und Konstanza registriert.

Am Donnerstag wurden 953 neue Fälle gemeldet (33.222 Tests/2,86 Prozent positiv). In den Spitälern wurden 5475 infizierte Personen behandelt, davon 829 auf den Intensivstationen.