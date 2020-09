Covid-19: 508 Patienten auf Intensivstationen

Bukarest (ADZ) - Am Freitag wurden 1629 Neuinfektionen festgestellt – 6,39 Prozent der 25.494 durchgeführten Tests fielen positiv aus, 9615 dieser Tests waren auf Antrag der getesteten Person durchgeführt worden. Die meisten Neuinfektionen wurden in Bukarest (210), Bacău (102) und Ilfov (92) gemeldet.



Von den 7245 mit dem Coronavirus infizierten Patienten, die derzeit in den Krankenhäusern behandelt werden, bedürfen 508 intensivstationärer Betreuung. 42 zuvor positiv getestete Patienten verstarben am Freitag, die Gesamtzahl der Todesopfer stieg damit auf 4633.



Landesweit wurden in den vergangenen beiden Wochen 0,84 Fälle je 1000 Einwohner gemeldet; die höchsten Zahlen weist hierbei Bukarest auf (1,43), gefolgt von den Landkreisen Valcea (1,4), Ilfov (1,27), und Kronstadt/Brașov (1,14). In allen anderen Kreisen liegt dieser Wert unter 1, die niedrigsten Infektionszahlen in Relation zur Einwohnerzahl weisen Mureș und Argeș (0,31) sowie Harghita (0,36) auf.