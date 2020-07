Covid-19: 698 Neuinfektionen am Samstag verzeichnet

Bukarest (ADZ) - Am Samstag war mit 698 Neuinfektionen in 24 Stunden erneut eine Rekordzahl verzeichnet worden. Es wurden 14.610 Tests durchgeführt, von denen 4,78 Prozent positiv waren; am Sonntag wurden 8633 Tests durchgeführt, 456 bzw. 5,28 Prozent davon waren positiv. Gestern wurden bei noch weniger Tests (6655) auch weniger Neuinfektionen festgestellt (413), der Prozentsatz positiver Resultate lag aber wiederum höher (6,21 Prozent).



Am Samstag verstarben 24 mit dem Coronavirus infizierte Personen, am Sonntag 13, am Montag 17 weitere.



Am stärksten betroffen sind noch immer die Kreise Suceava (6,58 pro 1000 Einwohner), Kronstadt/Brașov (3,8) und Vrancea (3,67). Während aber Suceava nur 175 Neuinfektionen in den letzten zwei Wochen verzeichnete, führt hier Bukarest mit 785 neuen Fällen, gefolgt von Argeș (620) und Kronstadt (577). Landesweit stieg die Anzahl Infizierter pro 100.000 Einwohner im Schnitt der letzten beiden Wochen auf 32.