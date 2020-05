Covid-19: 7102 aktive Erkrankungen

Bukarest (ADZ) - Von Montag auf Dienstag ist die Zahl der in Rumänien bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus um 190 weitere Erkrankungen auf 15.778 gestiegen. 7685 Patienten gelten bisher als geheilt und es gab 991 Todesfälle. Die aktiven Erkrankungen gingen leicht auf 7102 zurück, es handelt sich um den tiefsten Wert seit dem 25. April, allerdings verläuft die Kurve, seitdem am 23. April das erste Mal über 7000 aktive Erkrankungen vorlagen, relativ flach (mit einem Höchstwert von 7734 Fällen am 29. April). Auf Intensivstationen waren am Dienstagmittag entsprechend dem Krisenstab 238 Patienten interniert, dieser Wert liegt nun bereits seit einem Monat (13. April) zwischen 220 und 288 Patienten in kritischem Zustand (am 22. April). Insgesamt wurden bisher 269.183 Tests durchgeführt, davon 6964 in den vergangenen 24 Stunden.



Die meisten Infektionsfälle gab es weiterhin im Kreis Suceava (3283), gefolgt von Bukarest 1528 und Neam] (773). Im Kreis Neam] wurde am Wochenende ein bedeutender Infektionsherd in einem Zentrum für medizinische Rehabilitation für Personen mit Behinderungen in Păstrăveni gemeldet. Bei 100 Patienten und 67 Angestellten der Pflegeeinrichtung wurde eine Covid-19-Infektion bestätigt.