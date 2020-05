Covid-19: 898 Todesfälle – Höhepunkt nicht erreicht

Bukarest (ADZ) - Am Freitag ist die Zahl der Todesfälle unter an Covid-19 erkrankten Personen auf 898 gestiegen. Der Krisenstab gab in einer Mitteilung bekannt, dass es seit Donnerstag 312 neue Fälle gab, womit der Stand der bisherigen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus auf 14.811 gestiegen ist. 6423 Patienten gelten bisher als geheilt und wurden aus dem Krankenhaus entlassen, womit die aktiven Erkrankungen bei knapp 7500 liegen.



Gesundheitsminister Nelu Tătaru erklärte am Donnerstagabend, dass seit einigen Tagen die täglichen Neuinfektionen relativ stabil um die 300 Fälle pro Tag liegen, man könne von einer Abflachung sprechen, der Höhepunkt der Epidemie sei aber noch nicht erreicht. Es bleibt auch nach dem 15. Mai wichtig, Abstand zu halten und Hygieneregeln zu befolgen.



Ionel Dancă, Chef der Staatskanzlei des Premierministers, gab am Freitag bekannt, dass die Regierung einen Eilerlass erarbeitet habe, welcher eine Informationskampagne über vier Monate ab Beendigung des Notstandes vorsieht. Es sei weiterhin unverzichtbar, dass die Bevölkerung den Empfehlungen der Behörden nachkomme, daher ist eine breite Informationskampagne in allen Medien notwendig.