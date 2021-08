Covid-19: 94,7 Prozent der Toten nicht geimpft

Bukarest (ADZ) – In der Woche zwischen 16. und 22. August wurden 41,8 Prozent der Infektionen mit SARS-CoV-2 in Bukarest, Klausenburg/Cluj, Ilfov, Temesch/Timiș und Konstanza registriert. 80,4 Prozent der positiv Getesteten waren nicht geimpft, ebenso waren 94,7 Prozent der Personen, die nach einer Infektion verstarben, nicht geimpft. Von den über 80-Jährigen sind nur 19,5 Prozent geimpft, in dieser Altersklasse stieg in den ersten beiden Augustwochen die Anzahl der Erkrankten um 130 Prozent.



Wie die Daten der ersten beiden Augustwochen weiter zeigen, ist das Durchschnittsalter der Covid-Patienten und -Toten gesunken (auf 43 bzw. 67 Jahre) – gestiegen ist dagegen die Anzahl derer, die an Covid-19 sterben, ohne an Vorerkrankungen zu leiden (von 88,3 auf 94,6 Prozent).



Als erste Gemeinde ist Mărgău im Kreis Klausenburg/Cluj wieder im roten Szenarium, hier wurde eine Inzidenz von 5,58 Neuinfektionen je 1000 Einwohner binnen 14 Tagen festgestellt.