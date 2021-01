Covid-19: Abnehmender Trend leicht abgeflacht

Bukarest (ADZ) - Der seit sechs Wochen abnehmende Trend der Epidemie ist in der letzten Woche (28.12. bis 3.1.) leicht abgeflacht. Zu diesem Schluss kommt der Wochenbericht des Nationalen Instituts für öffentliche Gesundheit (INSP). Dennoch deuten Indikatoren weiterhin in die gewünschte Richtung: Im Vergleich zur Vorwoche gab es 9 Prozent weniger Krankenhauspatienten, 7 Prozent weniger Instensivtherapie-Patienten und 10 Prozent weniger Todesopfer.



Dennoch verzeichnen immer noch 36 von 42 Kreisen über 200 Fälle pro Woche, nur sechs lagen darunter. Das Tagesmittel der Neuinfektionen entsprach mit 3517 Fällen in etwa dem der Vorwoche. Einen über 50-prozentigen Zuwachs an Neuinfektionen hatte nur der Kreis Vâlcea. In Giurgiu und Vrancea sanken die Neufälle um mehr als 30 Prozent.



Am Dienstag wurden 4729 Neuinfektionen gemeldet, 15 Prozent von 31.022 Tests. Von 50.254 aktiven Fällen wurden 9028 in Krankenhäusern behandelt, 1068 auf Intensivstationen. 121 Personen starben.