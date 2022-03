Covid-19: Alarmzustand ab heute beendet

Bukarest (ADZ) – Der Alarmzustand wird über den 8. März hinaus nicht mehr verlängert. Dies verkündete Präsident Klaus Johannis nach der Sitzung der für das Krisenmanagement in der Coronavirus-Epidemie Verantwortlichen, die am Freitag auf Schloss Cotroceni stattfand. Damit verbunden sei auch die Aufhebung verschiedener Maßnahmen, was die Bekämpfung der Verbreitung von Covid-19 betrifft, genaueres werde in Kürze bekannt gegeben. Fortan wird das Gesundheitsministerium die Entwicklungen der Epidemie verfolgen und managen.



Die Fallzahlen zeigen hierzulande eine stark abnehmende Tendenz, „Welle 5 ist dem Ende nahe”. Johannis führte dies auf „effiziente Bekämpfungsmaßnahmen” zurück und dankte dem medizinischen Personal und allen, die im Kampf gegen den Virus an der Front standen. In den letzten 24 Stunden gab es landesweit 3188 Neuinfektionen. 17 Landeskreise sind bereits nicht mehr im roten Szenario. Derzeit sind 5053 Patienten in Krankenhäusern interniert, 750 davon auf Intensivstationen.